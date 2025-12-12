Sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter sentido na ilha Terceira
Um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 21:00 locais (22:00 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul de Ribeirinha, no concelho de Angra do Heroísmo.
"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) em Ribeirinha e Feteira (concelho de Angra do Heroísmo)", é referido.
O abalo foi ainda sentido com intensidade III em Porto Judeu e Nossa Senhora da Conceição, também no concelho de Angra do Heroísmo.
De acordo com o CIVISA, o evento "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".
Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.
Já com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o IPMA.