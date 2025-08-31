Sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter sentido na ilha Terceira
Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 14:42 locais (15:42 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudeste de Raminho, na ilha Terceira.
"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Raminho, Altares, Doze Ribeiras, Serreta (concelho de Angra do Heroísmo), Biscoitos e Agualva (concelho de Praia da Vitória)", é referido.
O evento insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu um comunicado sobre o sismo registado pelas 14:42 locais e atribuiu-lhe magnitude 2,9 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul-sudeste de Raminho (Terceira).
Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da internet.