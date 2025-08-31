Sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 14:42 locais (15:42 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudeste de Raminho, na ilha Terceira.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Raminho, Altares, Doze Ribeiras, Serreta (concelho de Angra do Heroísmo), Biscoitos e Agualva (concelho de Praia da Vitória)", é referido.

O evento insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu um comunicado sobre o sismo registado pelas 14:42 locais e atribuiu-lhe magnitude 2,9 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul-sudeste de Raminho (Terceira).

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da internet.