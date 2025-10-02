Sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter registado perto de Olhão

O epicentro do abalo localizou-se a cerca de 50 quilómetros a sul-sudoeste de Olhão, de acordo com o IPMA.

"Não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", acrescentou o instituto.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).