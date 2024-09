Sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter sentido em Setúbal

De acordo com o IPMA, o sismo foi registado às 23:33 de sexta-feira e teve epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudeste de Sines.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Sines (Setúbal)", lê-se no comunicado.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da Internet.

"Foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal)", disse o IPMA.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Em 26 de agosto, foi registado, com epicentro a cerca de 60 quilómetros a oeste de Sines, um abalo de magnitude de 5,3 na escala de Richter, disse o IPMA.

"Em termos de magnitude, e considerando uma área com um raio de 100 quilómetros em torno do epicentro, trata-se do 10.º maior sismo ocorrido desde o séc. XVI, sendo esta zona muito marcada pela ocorrência, em 1858, de um terramoto histórico particularmente importante, conhecido como o sismo de Setúbal" e que teve uma magnitude de 7,1 na escala Richter, disse na altura o instituto.

O IPMA frisou ainda que na "estação acelerométrica mais próxima do epicentro do sismo do dia 26 de agosto, foram medidos os maiores valores de aceleração do movimento do solo alguma vez registados com instrumentação moderna em Portugal continental".

No espaço de um dia, foram registadas nove réplicas, não sentidas e de pequena magnitude, acrescentou o instituto.