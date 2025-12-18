Sismo de magnitude 4,4 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

O abalo foi registado pelas 20:42 (21:42 em Lisboa) de quarta-feira e teve epicentro a cerca de 39 quilómetros a sudeste de S. Sebastião, na ilha Terceira, de acordo com um comunicado do CIVISA.

"De acordo com a informação disponível, até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) na parte este da ilha Terceira", pode ler-se.

"O evento foi ainda sentido com intensidade IV nas freguesias da parte oeste da ilha Terceira", acrescentou.

Também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou o registo do sismo de 4,4 na escala de Richter, destacando que, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais.

"Foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Fonte do Bastardo, São Sebastião e Porto Judeu (Terceira). Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Feteira, Porto Martins, Santa Luzia, São Bento e Terra Chã (Terceira)", indicou.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

Já com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é "sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados".