Sismo de magnitude 4.7 sentido nas regiões de Lisboa e Setúbal

(em atualização)







Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), até ao momento não foram registados danos pessoais ou materiais na sequência do sismo.



"Não há registo de danos pessoais ou materiais até ao momento", referiu a Proteção Civil em comunicado ao início da tarde.



“Hoje, dia 17 de agosto, pelas 13h24 (hora local), foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4.7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a oeste do Seixal”, acrescentou. Em Fernão Ferro, Seixal, a RTP falou com moradores e comerciantes que disseram ter sentido a terra a tremer.







O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou, por sua vez, que pelas 13h24 “foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4.7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 14 quilómetros a Sudoeste de Seixal”.



“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V/VI (instrumental) (escala de Mercalli modificada) no concelho de Almada e Sesimbra”, acrescenta a entidade.





"Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Odemira (Beja), Coimbra (Coimbra), Albufeira, Portimão (Faro), Alcobaça, Leiria (Leiria), Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Vila Franca de Xira, Amadora, Odivelas (Lisboa), Abrantes (Santarém), Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Sines (Setúbal)".



Réplicas são expectáveis