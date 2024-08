Foto: NurPhoto via AFP

As localidades que mais sentiram o abalo foram Grande Lisboa, Oeiras, Sesimbra, Setúbal e Santiago do Cacém.



O sismo ocorreu a 25 quilómetros de profundidade e não causou danos pessoais ou de património.



As câmaras de vigilância captaram o momento do tremor de terra. Durou vários segundos e acordou quem estava mais perto.