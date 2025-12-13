País
Sismo de magnitude de 4.1 registado no centro de Portugal continental
Um sismo de magnitude 4.1 foi sentido em algumas zonas dos distritos de Viseu e da Guarda. O epicentro foi registado em Celorico da Beira e não há danos reportados.
Contactados pela RTP, os comandos distritais de Operações de Socorro que abrangem os distritos da Guarda e de Viseu confirmaram que foi registado um abalo, pelas 00h38, de 4.1 de magnitude na escala de Richter.
As autoridades indicaram o epicentro foi registado a 4 quilómetros a oeste/sudoeste de Celorico da Beira e a 23 quilómetros de profundidade, zona onde o abalo foi mais sentido.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera também informou que "foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 4 km a Oeste-Sudoeste de Celorico da Beira".
Não há, para já, "reporte de ocorrências associadas". Isto é, não há danos ou vítimas a registar.