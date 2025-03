Sismo nos Açores sentido nas ilhas Terceira e São Miguel - IPMA

Em comunicado, o IPMA indica que o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores pelas 20:48 locais (21:48 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 70 quilómetros a sudeste de São Sebastião, na ilha Terceira.

"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido", referiu o IPMA numa nota enviada às redações.

Num segundo comunicado sobre o evento, publicado na sua página da internet, o IPMA atribuiu-lhe uma magnitude de 4,5 na escala de Richter.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Candelária, Feteiras, Ginetes e Mosteiros", na ilha de São Miguel, adiantou.

Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Arrifes, Capelas, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, Fenais da Luz, São Sebastião, São José, São Pedro, Relva, Remédios, Rosto do Cão (Livramento e São Roque), Santa Bárbara, Santo António, São Vicente Ferreira, Pilar da Bretanha, Santa Clara, Calhetas, Fenais da Ajuda, Maia, Pico da Pedra, Rabo de Peixe, Ribeira Grande (Conceição e Matriz), Ribeira Seca, Ribeirinha, Santa Bárbara, Água de Alto, Ponta Garça, Vila Franca do Campo (São Pedro e São Miguel), todas na ilha de São Miguel.

De acordo com o IPMA, na ilha Terceira, o abalo foi sentido nas freguesias de Nossa Senhora da Conceição, Santa Luzia, São Pedro, Porto Judeu, Posto Santo, Ribeirinha, São Bartolomeu de Regatos, São Bento, Terra Chã, Fonte do Bastardo, Lajes, Praia da Vitória (Santa Cruz), São Brás e Vila Nova.

Já segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo teve magnitude 4,6 e epicentro a cerca de 70 quilómetros a sudeste de Porto Judeu (Terceira).

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nos concelhos de Angra do Heroísmo, Praia da Vitória, Ponta Delgada e Ribeira Grande", nas ilhas Terceira e de São Miguel, referiu o CIVISA.

O evento foi ainda sentido com intensidade III/IV nos concelhos de Lagoa e de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da Internet.