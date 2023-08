Sistema de nebulização refrescará peregrinos na missa de domingo em caso de necessidade

Em conferência de imprensa, Mário Silvestre, um dos adjuntos de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), avançou que haverá "um dispositivo preparado para fazer nebulização" da zona onde decorrerá a missa, no Parque Tejo, "caso haja necessidade".

"Tratam-se de equipamentos que nos irão permitir, até com a ajuda do vento, fazer nebulização de uma determinada zona e, com isso, tentar, de alguma forma, dar mais alguma sensação de refrescamento aos peregrinos", explicou.