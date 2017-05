Sistema de Segurança Social pode entrar em défice dentro de 13 anos

Segue-se o Abono de Familia que ultrapassa um milhão, o Subsidio de Desemprego que abrange mais de de 200 mil pessoas e o Rendimento Social de Inserção que ronda também as 200 mil pessoas.



De acordo com o Relatório de Sustentabilidade a Segurança Social já não vai entrar em défice em 2020



O novo regime de reformas antecipadas apresentado aos parceiros sociais, deverá abranger quase 40 mil trabalhadores e custar 300 milhões de euros.



O ministro do Trabalho e da Segurança Social diz que o sistema pode entrar em défice daqui a 13 anos.



Vieira da Silva garante que isso não significa rutura e acredita que é com mais emprego que se consegue soluciuonar o problema.