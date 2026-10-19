Sistema do SNS em baixo impede médicos de passar receitas e consultar processos. Falhas começam a ser resolvidas

A RTP apurou que as falhas estão a registar-se a nível nacional. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde vieram já esclarecer que em causa estão problemas no seu `data center` e que já começaram a ser resolvidos.



"Há cerca de 25 minutos que estamos sem sistema informático e isto provavelmente é mesmo nacional, porque já tenho relatos da ULS São João, da ULS de Matosinhos, da ULS de Médio Ave" e continuam a chegar mais relatos, disse, às 10h30, a vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Joana Bordalo e Sá.

Há casos de utentes que não conseguiram consultas ou não conseguiram que lhes fosse administradas vacinas.

Segundo a dirigente sindical, a Prescrição Eletrónica Médica (PEM) "está completamente em baixo" e os médicos não conseguem passar "uma única receita". O Registo de Saúde Eletrónico (RSE) também está indisponível.

"Mais uma vez, isto é da responsabilidade inteira do Ministério da Saúde", refere Joana Bordalo e Sá. "A ministra tem de vir dar explicações para que estas situações continuem a acontecer. (...) Ana Paula Martins não pode continuar escondida. Tem de explicar porque nada fez para que isto se evite", acrescentou, em declarações à RTP.

A indisponibilidade do Registo de Saúde Eletrónico impede os profissionais de saúde de consultar os dados clínicos dos doentes nos respetivos processos eletrónicos.

"Isto limita o nosso ato médico, é uma insegurança nas consultas que estamos a fazer, além de atrasar todo o nosso trabalho", disse.

"No fim, quem é prejudicado são sempre os mesmos, são os utentes, os milhares ou milhões de utentes que têm hoje uma consulta num centro de saúde ou num hospital por este país fora", lamentou.

Segundo a sindicalista, o problema repete-se com frequência e, apesar das notificações, "o Ministério da Saúde continua impávido e sereno, sem tomar qualquer atitude, quando é da sua responsabilidade que, de facto, milhões de utentes e doentes estejam a ser prejudicados", considerando esta situação "absolutamente inaceitável".

Joana Bordalo e Sá diz que as falhas de hoje equivalem a uma sobrecarga de trabalho nos próximos dias, com a tentativa de minorar os constrangimentos.

Ao tentar aceder à PEM, os médicos deparam-se com a mensagem "não é possível aceder a esta página". Já no acesso ao RSE, surge a indicação "Não está ligado", segundo imagens disponibilizadas pela FNAM.

Falhas já estão em resolução

Os constrangimentos começaram entretanto a ser resolvidos, com alguns a funcionarem pelas 12h00, segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).



Em resposta à agência Lusa, os SPMS explicaram que os constrangimentos registam-se desde cerca das 10:00 de hoje, devido a problemas no `data center` da entidade.



"O problema foi identificado de imediato e as equipas técnicas estão a trabalhar para a rápida reposição de serviços e sistemas de apoio ao SNS" e, "pelas 12 horas, já se encontravam repostos alguns sistemas informáticos de apoio aos centros de saúde e hospitais", sublinham.



A entidade que gere os serviços de suporte e as tecnologias de informação do SNS agradece ainda "a colaboração e a compreensão dos profissionais e utentes".

c/ Lusa