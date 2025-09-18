Sistema informático do SNS regressa à normalidade após noite de quebra

O problema prolongou-se durante a noite, até à manhã desta quinta-feira. Segundo Nuno Rodrigues, do Sindicato Independente dos Médicos, o sistema está a voltar aos poucos ao normal.





Com esta falha informática, os administrativos não estavam a dar entrada dos doentes, médicos e enfermeiros no sistema gerido pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, refere o representante do SIM.Nuno Rodrigues adiantou que o sistema está a voltar ao normal, mas pode ainda ter impacto nas consultas que foram sendo atrasadas.Este sistema informático do SNS inclui uma rede muito grande de plataformas digitais, que suporta a atividade de mais de 130 mil profissionais de saúde, que estiveram sem acesso aos processos clínicos dos doentes para fazer exames ou passar receitas.

A Federação Nacional dos Médicos chegou mesmo a recomendar aos profissionais que avancem com escusas de responsabilidade se o sistema continue a revelar problemas.





António Luz Pereira, vice-presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar, confirma à Antena 1 o regresso à normalidade. Contudo, lembra que em causa está o acesso a registos clínicos, prescrições de medicamentos e exames, entre outros dados de saúde dos utentes e profissionais da área.