Sistema informático do SNS regressa à normalidade após noite de quebra
Foto: National Cancer Institute - Unsplash
Houve uma quebra no sistema informático do Serviço Nacional de Saúde. Um problema que afetou toda a plataforma, abrangendo hospitais e outras unidades de Saúde.
O problema prolongou-se durante a noite, até à manhã desta quinta-feira. Segundo Nuno Rodrigues, do Sindicato Independente dos Médicos, o sistema está a voltar aos poucos ao normal.
Nuno Rodrigues adiantou que o sistema está a voltar ao normal, mas pode ainda ter impacto nas consultas que foram sendo atrasadas.
Este sistema informático do SNS inclui uma rede muito grande de plataformas digitais, que suporta a atividade de mais de 130 mil profissionais de saúde, que estiveram sem acesso aos processos clínicos dos doentes para fazer exames ou passar receitas.
A Federação Nacional dos Médicos chegou mesmo a recomendar aos profissionais que avancem com escusas de responsabilidade se o sistema continue a revelar problemas.