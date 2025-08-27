Sistema prisional "está a virar um caos, sem segurança e é uma selva autêntica"
Miguel A. Lopes - Lusa
O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Profissional contesta os números apresentados pela Direção Geral de Reinserção Social dos Serviços Prisionais sobre os guardas em falta, diariamente nas cadeias portuguesas.
Frederico Morais relata que os guardas das prisões estão a trabalhar em condições de grande cansaço e confirma que a saída de profissionais para a reforma nos próximos tempos, sem que haja uma renovação a tempo vai levar o caos às cadeias.