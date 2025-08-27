Sistema prisional "está a virar um caos, sem segurança e é uma selva autêntica"

por Antena 1

Miguel A. Lopes - Lusa

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Profissional contesta os números apresentados pela Direção Geral de Reinserção Social dos Serviços Prisionais sobre os guardas em falta, diariamente nas cadeias portuguesas.

Frederico Morais garante que seria impossível as prisões portuguesas estarem a funcionar com dois mil guardas em casa, conforme avança hoje o jornal Público. O presidente do sindicato diz que se assim fosse as cadeias já estavam fechadas e critica a gestão dos guardas que é feita pela direção geral.

Frederico Morais relata que os guardas das prisões estão a trabalhar em condições de grande cansaço e confirma que a saída de profissionais para a reforma nos próximos tempos, sem que haja uma renovação a tempo vai levar o caos às cadeias.


