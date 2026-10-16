Sistema Volta quer medidas para reduzir pressão junto de supermercados

A SDR Portugal enviou hoje à ministra do Ambiente e Energia um plano de cooperação com os municípios e outras entidades, para acelerar a recolha de embalagens e a limpeza do espaço público.

No dia 30 de setembro, Maria da Graça Carvalho pediu à SDR Portugal que apresentasse até hoje, 16 de outubro, um plano para resolver o problema do lixo espalhado nas ruas.

Desde que Portugal aderiu ao sistema (depósito de 10 cêntimos por embalagem de plástico, reembolsado através de máquinas espalhadas pelo país), em abril passado, começaram a surgir, especialmente nas grandes cidades, problemas de limpeza urbana associados ao funcionamento do sistema.

Pessoas que procuram nos contentores dos diversos lixos embalagens que possam devolver ao SDR, para receber 10 cêntimos, acabam espalhando o conteúdo dos sacos na via pública. A questão tem suscitado protestos de vários setores.

Num comunicado, a SDR Portugal diz que remeteu hoje a resposta à ministra, na semana em que se atingiram 500 milhões de embalagens recolhidas.

O plano de cooperação para potenciar resultados na recolha e melhoria da limpeza urbana explicita competências e perímetro legal de atuação da SDR Portugal e propõe um plano de cooperação com os municípios e outras entidades.

A associação quer melhorar o acesso da população à rede instalada, bem como o alargamento de soluções a zonas do país ainda menos cobertas e a espaços de elevada circulação, como terminais de transportes aéreos e terrestres.

"O documento visa contribuir para reforçar a eficácia do sistema e aprofundar a articulação entre os diferentes intervenientes com responsabilidades na gestão de resíduos, limpeza urbana e gestão do território", diz a associação no comunicado, explicando que apresentou um documento com sugestões estruturadas em 4 eixos estratégicos e 14 medidas, complementados por um eixo transversal de governação e monitorização.

O principal objetivo, acrescenta a SDR Portugal, é reforçar a proximidade e a cooperação com as entidades responsáveis pela gestão de resíduos e pela limpeza urbana, nomeadamente municípios, juntas de freguesia e Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU).

A SDR Portugal propõe ainda uma atuação concertada com os seus parceiros para "responder a alguns dos impactos sociais que têm sido observados".

Os problemas suscitados pelo SDR já levaram à criação de uma petição para pedir o fim do sistema, que já conta com dezenas de milhares de assinaturas.

Autarcas de Lisboa e Porto, mas também de outras cidades como Faro ou Funchal, já se queixaram do Volta por causa do lixo espalhado devido à procura de embalagens com depósito e à falta de pontos de recolha, sobretudo em concelhos do interior.