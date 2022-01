Os sites do Expresso, SIC, SIC Notícias, Blitz, assim como as redes sociais destes orgãos estão tomados pela mensagem do "lapsus group" que pede um resgate para devolver os portais de informação.Fonte da Impresa, contactada esta manhã pela Antena 1, confirma o ataque e diz que "estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação".





Mais pormenores com a jornalista Alexandra Sofia Costa.