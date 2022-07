Situação de contingência. Eventos junto a zonas florestais devem ocorrer noutros moldes

Perante o risco de incêndio nos próximos dias, António Costa salientou que não se podem permitir atividades que mobilizem "milhares de pessoas" para junto da floresta e que os promotores terão de adiar os eventos em causa ou procurar espaços alternativos.





Em causa estão, em particular, a realização do festival Super Bock Super Rock, no Meco, e a concentração de motards em Faro.







O chefe de Governo destaca que, nos termos da lei, a situação de contingência prevê a proibição de várias atividades em floresta e zonas de mato.







"A segurança tem de estar acima de tudo", afirmou, adiantando que as autoridades estão em contacto com os promotores para "readaptar" os eventos às circunstâncias e impedir que não sejam "totalmente cancelados".







"Não se podem permitir atividades que mobilizam para junto da floresta milhares de pessoas", não só para evitar o risco de incêndio, mas também para proteção das próprias pessoas e dos promotores.







António Costa recordou ainda o parecer negativo por parte da GNR e da Proteção Civil para a realização destes eventos nos moldes inicialmente definidos.







Questionado sobre eventuais indemnizações, o primeiro-ministro salientou que o estado não é "segurador universal" e que as restrições foram impostas a várias atividades e setores, mas destacou que a prioridade deve ser a diminuição de risco de incêndios, de perda de vidas e bens.







Tal como no decurso da pandemia, os responsáveis políticos não podem assumir o risco de "desconsiderar" avaliações técnicas.