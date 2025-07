Situação em Arouca "está estabilizada" e sem situações que suscitem "maior preocupação"

"A situação estabilizada no município" de Arouca, lê-se na nota da Câmara que cita informações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Adiantando que e embora se tenham verificado "vários reacendimentos", estes "têm sido prontamente combatidos pelos meios terrestres com o apoio das máquinas de rastos e meios aéreos, não havendo, presentemente, nenhuma situação que suscite maior preocupação".

Porém, a Câmara apela a que as pessoas mantenham "uma atitude vigilante" e para que não "adotem qualquer comportamento de risco".

A Proteção Civil invocou hoje falta de condições de segurança, devido à falta de visibilidade, para empenhar mais aeronaves no combate aos incêndios rurais no norte de Portugal, em particular no concelho de Arouca.

Neste momento, de acordo com a página oficial da Proteção Civil, estão no local a combater estes fogos em Arouca 680 operacionais e 243 veículos.