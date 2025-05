"SKYS4ALL". Operação contra tráfico de droga envolve cantor Nininho Vaz Maia

A casa do músico, apurou a RTP, foi alvo de buscas, mas não foi emitido qualquer mandado de detenção contra Nininho Vaz Maia, que, ainda assim, foi constituído arguido por suspeitas de tráfico de estupefacientes e associação criminosa. Foram detidos dois suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes.

Mais de três dezenas de buscas



"Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram, ainda, apreendidas cinco viaturas, duas armas de fogo, uma elevada quantidade de dinheiro em numerário, diverso material de comunicações e documentação".



A operação foi desencadeada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Droga num inquérito tutelado pelo Ministério Público de Loures.O cantor assumiu, no passado, ter estado em prisão domiciliária, há mais de uma década, por causa de uma rixa.Em comunicado entretanto enviado às redações, a Polícia Judiciária indica ter realizado, "através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes", uma operação na Grande Lisboa "para cumprimento de, por"."A operação teve em vista a recolha de prova, sobre as", lê-se na mesma nota.Ainda segundo o comunicado, "estiveram empenhados 80 elementos da Polícia Judiciária, um juiz de instrução criminal e um magistrado do Ministério Público"."As investigações prosseguem, no âmbito um inquérito dirigido pelo DIAP de Loures", conclui a polícia de investigação criminal.