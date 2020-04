Smartphone é o equipamento mais disponível para alunos acompanharem aulas em casa

O inquérito da Católica para a RTP e Público também questionou as famílias sobre o ensino: 11% dos pais dizem que a escola não teve nenhum tipo de comunicação com os filhos desde que as aulas presenciais terminaram. Mas as condições para o ensino à distância variam consoante o nível de ensino, sendo que o smartphone é o equipamento mais disponível para os alunos acompanharem as aulas em casa.