SMS de alerta da Proteção Civil foi "um lapso" já resolvido

Foto: Facebook/DR

Jorge Dias, em conversa com o jornalista Luís Peixoto, refere que o erro foi detetado poucos minutos depois da mensagem ter sido enviada.



As pessoas que estão nos distritos de Beja e Faro receberam uma mensagem por SMS, de alerta da Proteção Civil, com um número que remetia para uma empresa de reparação de vidros em automóveis.





Cerca de hora e meia depois os mesmos cidadãos receberam outra mensagem no telemóvel com a retificação do número.







Risco extremo incendio rural nos distritos Beja e Faro. Fique atento. Em caso de duvida: 800246246. Esta a nova mensagem que está a ser enviada pela Proteção Civil para já apenas nos distritos de Faro e Beja.