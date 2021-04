SNESUP insiste na vacinação de docentes

Os professores do Ensino Superior não vão ter prioridade na vacinação contra a COVID-19, ao contrário do que acontece com os docentes do Básico e do Secundário.







O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, não vê necessidade de um programa específico para professores, investigadores e funcionários das universidades e dos politécnicos.





Uma estratégia "incompreensível" para o SNESUP, Sindicato Nacional do Ensino Superior que, pela voz de Mariana Gaio Alves, lembra que está em vigor uma greve por tempo indeterminado, por razões de segurança, e manifesta a esperança em que a Direcção-Geral da Saúde mude de ideias.