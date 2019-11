Snowden na WEb Summit. As pessoas e não os dados é que são explorados

Em directo para Portugal, a partir da Rússia, Eduard Snowden veio explicar como os governos e as empresas estão a criar um "poder irresistível" na recolha ilegal de dados.



No exílio há seis anos, o denunciante mais famoso do mundo mostrou como as ferramentas que foram criadas para nos proteger estão agora a ser utilizadas para nos atacar.