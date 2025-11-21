SNS com um serviço de urgência encerrado no sábado e três no domingo

No sábado vai estar fechada a urgência desta especialidade no Hospital Distrital das Caldas da Rainha (distrito de Leiria), de acordo com as escalas consultadas pela agência Lusa às 12:30 de hoje.

A situação piora no domingo, com o encerramento dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Setúbal, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) e Caldas da Rainha.

Por seu turno, no sábado, as urgências de obstetrícia dos hospitais de Setúbal, Santarém, São Francisco Xavier (Lisboa), Aveiro e Leiria vão funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

Também no domingo estão referenciadas as urgências de obstetrícia de Santarém, São Francisco Xavier, Aveiro e Leiria.

Durante o fim de semana, as urgências pediátricas do Hospital de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vão funcionar com restrições, atendendo apenas casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo as escalas publicadas, no sábado estarão abertos 121 serviços de urgência em todo o país, além de 33 unidades que funcionam no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a contactar previamente a Linha SNS 24.

No domingo, estarão disponíveis 114 urgências e 32 unidades do projeto-piloto.

Os constrangimentos devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas. As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.