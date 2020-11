SNS começa a recorrer ao setor privado

Apertado com o aumento dos internamentos por Covid-19, o Serviço Nacional de Saúde começa agora a recorrer ao sector privado. Nos últimos dias, têm sido assinados acordos, por exemplo, com o grupo CUF e também com os Lusíadas. Luís Drummond Borges, administrador do Lusíadas Saúde explica à Antena 1 que vão receber doentes infetados com o novo coronavírus, mas também doentes que estão atualmente internados com outras patologias.