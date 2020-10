SNS e CVP acordaram fornecimento de 500 mil testes rápidos à Covid-19

Os primeiros 100 mil serão entregues na primeira semana de novembro, anunciou ainda Temido.



O fornecimento destes testes rápidos será feito "ao abrigo de um programa de financiamento da Cruz Vermelha Internacional", e não terá qualquer peso no orçamento do SNS, esclareceu ainda a responsável do setor.



Marta Temido considera que este é um "momento muito difícil da evolução da pandemia em Portugal e na Europa".



"Os próximos dias serão muito complicados e de elevada pressão sobre o SNS", advertiu Marta Temido.



A ministra considerou necessário fazer um quadro das disponibilidades do Serviço Nacional de Saúde para fazer face à pandemia.



Da capacidade total dos hospitais do SNS, de 21.00 camas de "várias tipologias",



Os hospitais do sns do país têm %u201Cuma capacidade total de 21 mil camas de várias tipologias%u201D. Destas, há 19.700 camas em hospitais gerais, 34 por cento das quais do Norte, 21 por cento no Centro, 36 por cento em Lisboa e Vale do Tejo, quatro por cento no Alentejo e cinco por cento no Algarve.



Contudo, para resposta à pandemia, "por regra, são consideradas apenas as camas de enfermarias médico-cirúrgicas", esclareceu Marta Temido, cerca de 17.700 ao todo.



A ministra lembrou ainda a possibiliadde de instalar hospitais de campanha.



Esta capacidade do SNS "não é elástica" e todos temos o %u201Cespecial dever de garantir que a transmissão da infeção não acontece e proteger o SNS%u201D, recomendou a ministra.



Já quanto a ventiladores, além dos recsursos humanos exigidos pelas camas das Unidades de Cuidados Intensivos, além dos 1.140 já existentes em março, foi possível disponibilizar até agora mais 749.



Marta Temido sublinhou que a capacidade de resposta do SNS depende do reforço de meios e é uma %u201Cpreocupação constante%u201D.



A responsável anunciou por isso que foi já homologado o parecer que normaliza o pagamento de todo o trabalho suplementar aos médicos de Saúde Pública, já efetuado e a efetuar, além do suplemento de disponibilidade.



Entre outras medidas para aliviar o Serviço nacional de Saúde, a ministra anunciou a "emissão de requisição de testes a covid-19 a partir da Linha de Saúde 24", disponível desde a manhã desta sexta-feira.



Da reunião desta sexta-feira com o Conselho Nacional de Saúde Pública, Marta Temido afirmou ter recolhido várias recomendações, incluindo %u201Ca necessidade de reformulação do modelo de comunicação, com separação mais clara das linhas técnica e politica%u201D, uma %u201Cmaior aposta em medidas preventivas%u201D e %u201Ccontinuar a proteger os mais vulneráveis%u201D, como as crianças e os mais velhos.