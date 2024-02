SNS e privados passam a partilhar resultados de exames

Os resultados dos exames realizados no Serviço Nacional de Saúde vão poder ser consultados por médicos no privado. A medida deve entrar em vigor ainda este ano.

Esta mudança vai permitir que profissionais do SNS e do setor privado ou social tenham acesso aos relatórios dos exames dos utentes independentemente da instituição onde sejam feitos.



De acordo com o Jornal de Notícias, a informação vai passar a estar disponível na aplicação do telemóvel ou na área pessoal do SNS24.



Para além de reduzir custos, a medida procura também evitar repetições desnecessárias de exames que em muitos casos envolvem radiações, diminuindo assim riscos para a saúde dos utentes.