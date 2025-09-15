SNS. Ministra da Saúde alerta para a necessidade de terminar vínculos precários
Foto: Rui Minderico - Lusa
No dia em que o Serviço Nacional de Saúde completa 46 anos, a ministra da Saúde esteve na Maternidade Alfredo da Costa para a entrega da Medalha de Mérito - Grau Ouro e ressalvou que são necessárias mudanças no SNS para melhorar as condições de acesso dos portugueses à saúde, lamentando o encerramento de algumas urgências de obstetrícia pelo país.
"O ministério não está a responsabilizar os médicos, porque têm um vínculo precário. Precisamos de vínculos não precários", declarou Ana Paula Martins.
A ministra afirmou também que Portugal é um país dependente da prestação de serviços e que o governo de Luís Montenegro quer reverter a situação. "Queremos incentivar o contrato".
Ana Paula Martins explicou que o executivo está a trabalhar em vários domínios querendo, primeiramente, valorizar os profissionais do SNS para diminuir desigualdades e afirmou: "Vamos passar por um momento difícil".
A ministra da Saúde declarou que tem de haver mudanças no SNS, especialmente nas urgências.
"Não podemos continuar a ter o modelo de urgência que temos hoje e como sabem, temos vindo já a trabalhar, também no anterior governo, nas urgências com uma pré-triagem que é muito importante, especialmente no caso da obstetrícia e da ginecologia".