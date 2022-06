SNS. Relatório de primavera pede mais autonomia, melhores salários e flexibilidade com o privado

Para conquistar a dedicação permanente dos profissionais de saúde ao serviço público é necessária uma reforma profunda na forma como o SNS é governado. De acordo com o relatório, a reforma passa por mais autonomia dos hospitais, salários mais atrativos que concorram com os do setor privado e flexibilidade.





Nesterelatóriopede-se ainda tempo para os médicos investigarem, fazerem formação e sentirem que podem progredir nas carreiras e claro terem tempo para a vida privada.A entrega do SNS ao setor privado já está a acontecer de forma subliminar, com os hospitais públicos a preencherem a falta de profissionais através da compra de serviços privados.O SNS tem agora mais 30 mil profissionais do que em 2016 e os custos aumentaram, mas não houve um aumento proporcional de produtividade.