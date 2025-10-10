SNS24 pode deixar um milhão de chamadas sem resposta no inverno

A ameaça de rutura do SNS24 (808 24 24 24) assenta no aumento de funcionalidades atribuídas pela tutela, sem que tal seja compensado com um reforço de meios humanos e tecnológicos.

Os números



Mais de metade das chamadas – 58 por cento - foram atendidas em menos de dois minutos, seis por cento até cinco minutos e 15 por cento até 15 minutos.







As estimativas para o início de 2026, noticia o jornal, antecipam até 900 mil tentativas de chamadas mensais., sublinham os autores do estudo.“Embora a política estivesse preocupada com o aumento do acesso a cuidados de Urgência,”, estimam os autores., acrescentam os responsáveis pelo estudo, entre os quais Eduardo Costa, economista da Saúde, e Ara Darzi, médico responsável pela reforma do NHS, sistema britânico de saúde pública."O tempo de atendimento para qualquer chamada recebida não deverá ser superior a 15 segundos”, fazem notar os autores do trabalho citado no. Contudo,Em setembro de 2024, na antecâmara da entrada plena em funcionamento do projeto Ligue Antes, Salve Vidas, que visa aliviar as urgências hospitalares, os tempos de espera “aproximaram-se da meta” - a média foi de 23,16 segundos.A Altice confirma que o acentuar do volume de chamadas ultrapassa em muito as previsões contratuais. A par da operadora, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde afiançam estar a procurar soluções., afirma fonte dos SPMS ouvida peloDe acordo com o jornal, 3.200 profissionais trabalham atualmente na Linha SNS 24, que, de janeiro a setembro, respondeu a 4,3 milhões de chamadas.Recorde-se que, em setembro, o secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Rocha Gonçalves, assegurava que a Linha SNS 24 se encontrava preparada para o inverno, acrescentando que o operador trataria de “adaptar a tecnologia” com recurso a inteligência artificial.