Só com mais e bons magistrados é que a reforma da justiça se faz, diz ministra

Foto: Lusa

Foi com esta a razão apresentada pela ministra da Justiça para anunciar mais vagas para magistrados. Esta manhã em Vila Real, na abertura do décimo oitavo encontro do Conselho Superior de Magistratura, Rita Alarcão Júdice diz que para que a reforma aconteça é necessário atrair novos profissionais e anunciou o a contratação de 60 profissionais para o polo de formação judiciária em Vila do Conde.