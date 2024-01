"Só Nós Dois" de Valérie Donzelli é ponto de partida para reflexão sobre o "feminicídio"

Margarida Vaz - Antena 1

Uma mulher com um casamento aparentemente feliz é surpreendida por um marido que se revela possessivo e agressor, é a história de ''Só Nós Dois'', um drama sobre violência doméstica. As cineastas Valérie Donzelli e Audrey Diwan adaptaram para o cinema o livro ''L'Amour et les Forêts'' do escritor Eric Reinhardt.