Sobem para 13 os casos de Legionella relacionados com o Hospital CUF Descobertas

Dos 13 doentes, esclarece a DGS, "9 são mulheres e 4 são homens".



Três dos doentes estão "internados em Unidades de Cuidados Intensivos".



A DGS volta a referir, como tem feito até agora, que "as Autoridades de Saúde, em articulação com o Conselho de Administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge mantêm a necessária intervenção junto do Hospital com o objetivo de assegurar o diagnóstico e tratamento dos doentes, o reforço da vigilância epidemiológica, o reforço da vigilância ambiental e a implementação das medidas necessárias para interromper a transmissão".



Medidas que já foram aplicadas. "As entidades envolvidas continuam a acompanhar a evolução da situação e a Direção-Geral da Saúde atualizará a informação sempre que necessário", lê-se no comunicado divulgado.