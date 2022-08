Sobralinho. Operações de rescaldo do incêndio vão ser demoradas

Um destes desfaleceu por intoxicação e foi levado ao hospital.Os operacionais tentaram entrar num dos armazéns, de produtos inflamáveis mas a temperatura "no interior" não o permitiu, tendo então o combate passado a realizar-se a partir do exterior, revelou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alverca.





O incêndio foi dado como dominado às 21:58 e a Estrada Nacional 10 (EN10), que tinha sido cortada ao trânsito, foi reaberta de forma condicionada.





As operações de rescaldo deverão ser demoradas devido aos materiais afetados.







Pelas 23h00 no local continuavam ainda mobilizados vários meios, nomeadamente 116 operacionais e 39 veículos.



O incêndio deflagrou na zona industrial do Sobralinho, Vila Franca de Xira, em quatro armazéns industriais contíguos, perto das 18:07, hora a que foi dado o alerta.



Os armazéns pertencem à empresa Mistolin, e localizam-se no Bairro do Clarimundo.







(com Lusa)