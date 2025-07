Socialistas querem ver relatórios sobre o apagão feitos pelas por IMT, ANACOM, e-Redes e REN

É um pedido feito pelo PS na semana em que o Governo anunciou mais de 30 medidas para reforçar a segurança energética e prevenir nova situação semelhante à que aconteceu em Portugal e Espanha.O pedido é feito através de um requerimento enviado à ministra do Ambiente e ao ministro das Infraestruturas.Ouvido pela Antena 1, Pedro Vaz, o coordenador do PS na Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia, diz que há um padrão de ocultação de informação por parte do Governo.O deputado do PS fala num anúncio repentino, fora de tempo, e lembra que no início deste mês o Parlamento aprovou a criação de um grupo de trabalho sobre o tema.O pacote de 31 medidas vai ascender a 400 milhões de euros.