Sociedade civil pede substituição de eucaliptos e pinheiros por espécies autóctones
Lusa
Um movimento da sociedade civil, a Aliança pela Floresta Autóctone, defende um pacto nacional de reflorestação, em que as grandes áreas de eucaliptal e pinhal sejam substituídas por espécies autóctones, mais resistentes ao fogo.
As áreas de eucalipto e pinheiro-bravo “devem diminuir de dimensão e ficar sujeitas a regras exigentes de ordenamento da paisagem e a taxas ambientais adequadas, dando lugar a vastas áreas envolventes de descontinuidade de matéria vegetal inflamável”, refere o comunicado da aliança.