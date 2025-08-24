Sociedade civil pede substituição de eucaliptos e pinheiros por espécies autóctones

por Carla Pinto - Antena 1

Lusa

Um movimento da sociedade civil, a Aliança pela Floresta Autóctone, defende um pacto nacional de reflorestação, em que as grandes áreas de eucaliptal e pinhal sejam substituídas por espécies autóctones, mais resistentes ao fogo.

As áreas de eucalipto e pinheiro-bravo “devem diminuir de dimensão e ficar sujeitas a regras exigentes de ordenamento da paisagem e a taxas ambientais adequadas, dando lugar a vastas áreas envolventes de descontinuidade de matéria vegetal inflamável”, refere o comunicado da aliança.

Este grupo civil foi criado em 2017, quando os grandes incêndios causaram a morte de mais de 100 pessoas, na região Centro.
