Foto: Nuno Patrício - RTP

O contrato do INEM para manter o socorro aéreo termina este domingo. O risco da redução do dispositivo de emergência é ainda maior, pelo que o Instituto vai ter de ter de prolongar o contrato que está sob a suspeita do Tribunal de Contas de forma a manter os quatro helicópteros de socorro, um ajuste direto sem visto do tribunal por urgência imperiosa.