Sócrates afirma que "durante sete anos prenderam e difamaram um inocente"

À saída do Tribunal, o antigo primeiro- ministro recusou as acusações de branqueamento de capitais. Falou de uma "obscena campanha mediática" para condicionar a decisão judicial que hoje foi pronunciada. O ex-primeiro ministro não tem dúvidas que houve uma viciação do processo Operação Marquês.