Sócrates critica juíza após renúncia de Delille. "O direito da defesa é irrelevante, não conta"

O antigo primeiro-ministro lamenta e acusa o “tribunal de hostilizar” o seu advogado. José Sócrates afirma que a juíza impôs agora um advogado “sem que o queira”, referindo-se à nomeação de um advogado oficioso.





“Há mais de 11 anos, para a justiça portuguesa, eu perdi todos os meus direitos”, enfatizou. combater “com as armas” de que dispõe a forma como está a decorrer o julgamento, além de acusar a juíza de “preconceito”. , enfatizou.José Sócrates prometea forma como está a decorrer o julgamento, além de





Quanto ao advogado oficioso nomeado para assumir a defesa de José Sócrates, na sua primeira intervenção na audiência desta segunda-feira, pediu 48 horas para consultar o processo. Requerimento rejeitado pela presidente do coletivo de juízes.





Susana Seca referiu que a Operação Marquês é um processo urgente e que o prazo seria "manifestamente insuficiente" para ficar a conhecer os autos.



A sessão da Operação Marquês é destinada à audição de testemunhas.