Sócrates queixa-se de "abuso". Julgamento do processo Marquês começa a 3 de julho

O antigo primeiro-ministro José Sócrates é o principal de 22 arguidos e está acusado de três crimes de corrupção, 13 de branqueamento e seis de fraude.



A defesa de José Sócrates não esteve presente no agendamento de datas do julgamento, ao final desta manhã no Campus de Justiça. Isto porque entende que não pode haver julgamento.









Marcado o início do julgamento, os advogados de defesa de vários arguidos reagiram de formas distintas.

Na nota à imprensa que antecedeu a decisão da magistrada, José Sócrates não descrimina os vários recursos e incidentes processuais entregues nos tribunais e que arrastaram o processo.





No entanto, repete acusações e, sem utilizar a palavra “cabala” (como em outras ocasiões), garante que “não existe nem acusação, nem pronúncia. Por essa razão não pode haver julgamento”.

No segundo ponto deste comunicado, Sócrates aborda o acórdão da Relação de janeiro de 2024 que “inventou um lapso de escrita” na acusação e que, com base nele, mudou o crime e agravou a moldura penal por forma a manter vivo o processo”.









De acordo com o antigo secretário-geral do PS, este acórdão do “lapso de escrita” foi decidido na Relação de Lisboa, mas por duas juízas que há meses pertenciam aos tribunais da relação do Porto e de Guimarães”.







Um “truque”, escreve Sócrates, que tem como objetivo “manter viva a ação penal manipulando ilegitimamente os prazos prescricionais do processo”.





“Esta é a verdadeira face do processo marquês – abuso, arbítrio, violência”, acusa Sócrates.







O ex-primeiro-ministro afirma que “o que realmente fica destes doze anos de processo marquês, é o seu miserável rasto de abuso e de violência. O Estado português manipulou a distribuição do processo, vigarizou a escolha do juiz do inquérito”.

As sessões vão decorrer três dias por semana e, de 16 de julho a 31 de agosto.