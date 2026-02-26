Sofia Craveiro recebe Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia

O prémio distingue iniciativas ligadas aos valores da liberdade e da democracia, associados ao percurso político de Mário Soares.



A distinção foi criada no ano passado pelo presidente da Assembleia da República.



O júri integra um deputado de cada grupo parlamentar, representantes da academia e elementos da Fundação Mário Soares.



O prémio tem um valor de 25 mil euros.



Sofia Craveiro destacou a importância de um jornalismo livre e lembrou a liberdade conquistada no 25 de Abril.