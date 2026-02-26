País
Sofia Craveiro recebe Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia
A jornalista Sofia Craveiro foi distinguida pela série de artigos "Arquivos de Media - Memória Sem Garantia de Preservação", um trabalho feito ao longo de dois anos que aborda a preservação da memória nos arquivos dos meios de comunicação social.
A distinção foi criada no ano passado pelo presidente da Assembleia da República.
O júri integra um deputado de cada grupo parlamentar, representantes da academia e elementos da Fundação Mário Soares.
O prémio tem um valor de 25 mil euros.
Sofia Craveiro destacou a importância de um jornalismo livre e lembrou a liberdade conquistada no 25 de Abril.