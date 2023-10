Solidariedade com Israel. Fachada do Parlamento iluminada de azul e branco

Em solidariedade com o povo israelita a Assembleia da República decidiu iluminar a fachada do Parlamento com as cores azul e branco da bandeira de Israel.

A proposta foi do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel e mereceu o apoio do PS, PSD, Chega e IL.



A presidência da Assembleia da República salienta que este ato não representa uma concordância com ações que violem o direito internacional.



O ataque do Hamas a Israel e a resposta militar israelita estiveram em debate no Parlamento. Foi amplo o consenso na condenação das mortes de civis e na violação do direito internacional.