Solidariedade Imigrante diz que nova lei de estrangeiros não convence
Foto: Joseph Lockley - Unsplash
A Associação Solidariedade Imigrante critica a nova lei de estrangeiros, apresentada na quarta-feira pelo Governo. A proposta de alteração mantém o prazo de dois anos de residência válida para pedir o reagrupamento familiar. No entanto, admite exceções.
Quanto à obrigatoriedade de visto de trabalho sublinhada na nova lei, Timóteo Macedo considera que não é solução, pois protege aqueles que fazem da imigração um negócio.