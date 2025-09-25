Solidariedade Imigrante diz que nova lei de estrangeiros não convence

por Antena 1

Foto: Joseph Lockley - Unsplash

A Associação Solidariedade Imigrante critica a nova lei de estrangeiros, apresentada na quarta-feira pelo Governo. A proposta de alteração mantém o prazo de dois anos de residência válida para pedir o reagrupamento familiar. No entanto, admite exceções.

Ainda assim, o presidente da associação, Timóteo Macedo, considera que os imigrantes ficam desprotegidos e dá como exemplo precisamente as novas regras para o reagrupamento familiar.

Quanto à obrigatoriedade de visto de trabalho sublinhada na nova lei, Timóteo Macedo considera que não é solução, pois protege aqueles que fazem da imigração um negócio.
