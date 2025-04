Solidariedade Imigrante marca manifestação para a AIMA do Porto

Timóteo Macedo, presidente da Solidariedade Imigrante, diz que se pretende alargar a luta e intensificá-la em outras zonas do país, para se mudar a política migratória portuguesa.Esta terça-feira entrou em vigor a Via Verde para os imigrantes, sistema que o presidente associativo vê como um favor aos patrões.O dirigente equiparou a Via Verde a "esquemas suspeitos que mais não servirão do que alimentar as redes mafiosas de tráfico humano".