Solidariedade por Gaza. Manifestantes deslocaram-se para a Estação do Rossio, há registo de um ferido

(em atuaização)





Um manifestante ficou ferido, com queimaduras, durante o protesto desta tarde que se deslocou para a estação do Rossio, em Lisboa. Terá sido eletrocutado depois de tentar subir para uma carruagem de comboios.



O movimento formou-se depois de uma marcha organizada pelo Grupo de Apoio à Flotilha, que assegurou à RTP que não foi da responsabilidade da organização do protesto.

O incidente, segundo apurou a RTP, teve origem numa ação isolada. Dois jovens terão subido para cima de um comboio, tendo uma delas mexido num cabo de alta tensão, o que provocou uma pequena explosão.



