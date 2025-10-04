Solidariedade por Gaza. Manifestantes deslocaram-se para a Estação do Rossio, há registo de um ferido
Alguns manifestantes que participavam na marcha em Lisboa, em solidariedade e apoio à flotilha humanitária que se dirigia a Gaza, deslocaram-se até à estação de comboios do Rossio. A organização do protesto assegura que esta mobilização não fazia parte da manifestação. A Brigada de Intervenção da PSP dirigiu-se para o local para evitar a ocupação das linhas de comboio.
(em atuaização)
Um manifestante ficou ferido, com queimaduras, durante o protesto desta tarde que se deslocou para a estação do Rossio, em Lisboa. Terá sido eletrocutado depois de tentar subir para uma carruagem de comboios.
O movimento formou-se depois de uma marcha organizada pelo Grupo de Apoio à Flotilha, que assegurou à RTP que não foi da responsabilidade da organização do protesto.
O incidente, segundo apurou a RTP, teve origem numa ação isolada. Dois jovens terão subido para cima de um comboio, tendo uma delas mexido num cabo de alta tensão, o que provocou uma pequena explosão.
O jovem terá ficado queimado sobretudo na zona do peito e foi transportado para uma unidade hospitalar.Os manifestantes gritavam "Free, free Palestine, stop the genocide" em frente aos portões de acesso aos comboios do Terminal do Rossio, em Lisboa.
A presença da Brigada de Intervenção foi requerida pelo chefe dos elementos da PSP que se deslocaram à estação. Antes da chegada dos elementos da Brigada, um manifestante foi atirado ao solo por um agente da PSP, para evitar que forçasse a entrada nos terminais de comboio.
"Israel é um estado assassino, viva a luta do povo palestiniano", ouve-se em uníssono na Estação do Rossio, juntamente com palmas e assobios ao som de tambores, assim como a palavra de ordem "O povo unido jamais será vencido".
c/Lusa