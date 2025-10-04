Solidariedade por Gaza. Protestos na estação do Rossio
Alguns manifestantes que participavam na marcha em Lisboa, em solidariedade e apoio à flotilha humanitária que se dirigia a Gaza, deslocaram-se até à estação de comboios do Rossio. A organização do protesto assegura que esta mobilização, que resultou num ferido, não fazia parte da manifestação. A Brigada de Intervenção da PSP dirigiu-se para o local para evitar a ocupação das linhas de comboio.
(em atuaização)
Um manifestante ficou ferido, com queimaduras, durante o protesto desta tarde que se deslocou para a estação do Rossio, em Lisboa. Terá sido eletrocutado depois de tentar subir para uma carruagem de comboios.
O movimento formou-se depois de uma marcha organizada pelo Grupo de Apoio à Flotilha, que assegurou à RTP que não foi da responsabilidade da organização do protesto.
O movimento formou-se depois de uma marcha organizada pelo Grupo de Apoio à Flotilha, que assegurou à RTP que não foi da responsabilidade da organização do protesto.
Os manifestantes que terão invadido a estação do Rossio gritavam "Free, free Palestine, stop the genocide", em frente aos portões de acesso aos comboios do Terminal do Rossio, em Lisboa.
A presença da Brigada de Intervenção foi requerida pelo chefe dos elementos da PSP que se deslocaram à estação. Antes da chegada dos elementos da Brigada, um manifestante foi atirado ao solo por um agente da PSP, para evitar que forçasse a entrada nos terminais de comboio.
"Israel é um estado assassino, viva a luta do povo palestiniano", ouve-se em uníssono na Estação do Rossio, juntamente com palmas e assobios ao som de tambores, assim como a palavra de ordem "O povo unido jamais será vencido".
C/Lusa
A presença da Brigada de Intervenção foi requerida pelo chefe dos elementos da PSP que se deslocaram à estação. Antes da chegada dos elementos da Brigada, um manifestante foi atirado ao solo por um agente da PSP, para evitar que forçasse a entrada nos terminais de comboio.
"Israel é um estado assassino, viva a luta do povo palestiniano", ouve-se em uníssono na Estação do Rossio, juntamente com palmas e assobios ao som de tambores, assim como a palavra de ordem "O povo unido jamais será vencido".
C/Lusa