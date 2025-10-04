Solidariedade por Gaza. Protestos na estação do Rossio

(em atuaização)





Um manifestante ficou ferido, com queimaduras, durante o protesto desta tarde que se deslocou para a estação do Rossio, em Lisboa. Terá sido eletrocutado depois de tentar subir para uma carruagem de comboios.



O movimento formou-se depois de uma marcha organizada pelo Grupo de Apoio à Flotilha, que assegurou à RTP que não foi da responsabilidade da organização do protesto.

Os manifestantes que terão invadido a estação do Rossio gritavam "Free, free Palestine, stop the genocide", em frente aos portões de acesso aos comboios do Terminal do Rossio, em Lisboa.



A presença da Brigada de Intervenção foi requerida pelo chefe dos elementos da PSP que se deslocaram à estação. Antes da chegada dos elementos da Brigada, um manifestante foi atirado ao solo por um agente da PSP, para evitar que forçasse a entrada nos terminais de comboio.



"Israel é um estado assassino, viva a luta do povo palestiniano", ouve-se em uníssono na Estação do Rossio, juntamente com palmas e assobios ao som de tambores, assim como a palavra de ordem "O povo unido jamais será vencido".





C/Lusa

