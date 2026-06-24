País
"Somos todos muito mais pobres do que os nossos irmãos da União Europeia", avisa diretora da Pordata
Portugal tem mais de 1,7 milhões de pessoas em situação de pobreza e as previsões do Eurostat indicam que a taxa de pobreza no país deve subir novamente.
Fotografia: Jorge Carmona e Sara Araújo de Almeida
"Portugal é um país pobre, não consegue ter o mesmo nível de vida dos restantes europeus com os rendimentos que tem", refere Luísa Loura. A diretora da Pordata diz mesmo que "somos todos muito mais pobres do que os nossos irmãos da União Europeia".
Elizabeth Santos, socióloga da Rede Europeia Anti-Pobreza, revela mesmo que "os indicadores escondem várias bolsas de pobreza em grandes territórios que provavelmente terão taxas de pobreza muito maiores, mas que estão escondidas pelas médias".
Susana Peralta recusa que haja uma causa-efeito entre aumento da população e o PIB per capita. A especialista em Economia Política e Economia Pública ironiza: "como se houvesse um efeito mecânico do aumento da população no PIB per capita". "Não podemos fazer contas de merceeiro e concluir que o PIB vai baixar na proporção exata do aumento da população", conclui.
O programa Consulta Pública contou com o testemunho de Carla Teixeira. Neste momento integra o Conselho Local de Cidadãos do Porto, mas no passado tem uma história marcada pela pobreza. "Convido os políticos a irem passar uma semana a casa de uma família pobre", deixa o recado. Na opinião de Carla Teixeira "o país está a pôr as pessoas ainda mais pobres. As pessoas estão a baixar os braços".
A Prestação Social Única (PSU) foi incontornável no debate na rádio pública. José António Pinto, assistente social na Junta de Freguesia de Campanhã, não poupa nas críticas ao Executivo de Luís Montenegro. "A postura do Governo sobre a PSU revela enorme falta de sensibilidade social e de cultura democrática, arrogância no exercício do poder político e desvalorização total por estas pessoas. Como se fossem lixo", acusa.
Sobre a PSU, Francisco Branco mostra "as maiores dúvidas e preocupações do impacto da PSU na vulnerabilidade". O professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica alerta: "vamos ter que esperar para verificar que a pobreza vai aumentar e que o Governo não está a entender que a PSU vai ter".
Os Açores lideram vários indicadores de pobreza do país. De acordo com o estudo "Portugal, Balanço Social 2025" há quem não consiga assegurar uma alimentação digna ou que fique privado de cuidados de saúde. O trabalho de proximidade das instituições de caráter social tem sido procurado e mesmo as de dimensão local têm sentido o aumento das dificuldades. Exemplo disso é o projeto Porta da Misericórdia, na ilha Terceira que a jornalista Eduarda Mendes foi conhecer. O programa Consulta Pública foi moderado pelo jornalista António Jorge.