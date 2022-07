Sondagem da Católica. O país está pior, a inflação e perda de rendimentos são as grandes preocupações

De uma forma clara, o inquérito mostra que os portugueses vêm o país em pior estado do que há um ano (63%). Uma margem escassa de 11% dos inquiridos considera que a situação é agora melhor (24% diz estar na mesma).Em comparação com as respostas fornecidas há um ano ao CESOP há um crescimento no grupo que vê o país em pior estado (de 58% para 63%).São apontados como os maiores problemas do país: para 20% dos inquiridos é a taxa de inflação que está no topo das preocupações. Logo a seguir, na resposta de 12% da amostra, vêm as carências no Serviço Nacional de Saúde.Seguem-se depois, no diagnóstico do estado do país, 8% que referem o próprio Governo e a governação como principal problema de Portugal. A guerra, a economia, a corrupção, os incêndios também entram nesta lista, mas a uma grande distância, com apenas 4% das respostas cada.A avaliação do Governo também baixou. Ainda assim, para metade dos inquiridos o desempenho do Executivo tem sido razoável. Apenas 37% acham que é mau ou muito mau - são mais 8 pontos percentuais face ao inquérito de há um ano.Apenas 10% dão nota muito positiva à governação de António Costa.Em relação ao trabalho dos ministros, há dois titulares que são mais contestados. São os ministros das Infraestruturas e da Saúde: 22% abrem a porta à saída de Marta Temido; 15% também acham que Pedro Nuno Santos já não devia fazer parte do Governo.Em particular em relação à recente crise aberta por causa do novo aeroporto de Lisboa, 65% acham que Pedro Nuno Santos ficou mal ou muito mal nesta questão. O mesmo dizem 51% em relação a António Costa.