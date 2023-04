SOS Ambiente da GNR esclarece dúvidas sobre limpeza de terrenos rurais e florestais

Foto: Guarda Nacional Republicana

Os proprietários têm até dia 30 de abril para cumprir a lei e limpar os terrenos rurais. A partir de maio, começa a fiscalização da Guarda Nacional Republicana e as multas são pesadas: começam nos 150 euros, mas podem chegar aos cinco mil euros, no caso de pessoas singulares.