SOS Cabedelo alerta para erosão costeira e para a segurança da navegação na Figueira da Foz

"Lamentamos constatar que este projeto inscrito no Orçamento do Estado deste ano, por proposta do Governo, não seja para avançar. Sem o `bypass`, vamos voltar a perder a areia depositada nas praias do sul e a segurança da navegação na barra", evidenciou Miguel Figueira, do movimento cívico SOS Cabedelo.

A preocupação do movimento cívico SOS Cabedelo surgiu depois de ter tido conhecimento do conteúdo de uma carta proveniente do gabinete da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, em resposta a uma pergunta do Partido Livre.

No documento a que a agência Lusa teve acesso, pode ler-se que está prevista a submissão de uma candidatura ao Programa Ação Climática e Sustentabilidade (PACS) -- Sustentável 2030 "para a obtenção de financiamento que possibilite a elaboração do Projeto de Execução, Estudo de Impacte Ambiental e Análise Custo Benefício do sistema fixo de transposição aluvionar da barra do porto da Figueira da Foz, seguida de candidatura a financiamento comunitário para a realização da empreitada".

"Como forma de mitigar a erosão costeira, no concelho da Figueira da Foz, delineou-se uma estratégia de atuação, assente na reposição localizada e parcial do balanço sedimentar, através de alimentações artificiais de praia", acrescentou.

No documento, é mencionado que, no curto prazo, está neste momento em execução a "Empreitada de Alimentação Artificial de Praia no Troço Costeiro a Sul da Figueira da Foz (Cova-Gala -- Costa de Lavos)", que se trata "da maior alimentação artificial alguma vez realizada em Portugal (cerca de 3,3 milhões de metros cúbicos de sedimentos), cuja longevidade estimada através da modelação numérica situa-se entre cinco a sete anos".

Para o movimento cívico SOS Cabedelo, este é um adiamento "pouco sério", por parte do Governo liderado por Luís Montenegro, e que resulta num grave prejuízo para a Figueira da Foz e para o país.

"Compromete a implementação da reposição do ciclo sedimentar, nos anos subsequentes ao `big shot`. Lembramos que o objetivo do `big shot` não é o de ganhar tempo, mas antes o de iniciar o processo de reequilíbrio sedimentar, pelo que a implementação do `bypass` não pode mais ser adiada", sustentou Miguel Figueira.

Para o ativista, o argumento de cinco a sete anos, mencionado na carta do gabinete da ministra do Ambiente, nem sequer é aceitável.

"Em matéria de ambiente impõe-se um compromisso intergeracional. A APA [Agência Portuguesa do Ambiente] tem obrigação de implementar soluções de médio a longo prazo e adiar o projeto não é aceitável", sustentou.

À Lusa, disse ainda que já apelaram ao envolvimento do presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, numa carta enviada na semana passada.

"Este é o primeiro passo, porque ele é o representante desta comunidade e, pelo peso político que tem, acreditamos que pode dar o seu contributo. Naturalmente, estamos também a prepararmo-nos para manifestar publicamente o nosso desagrado, com ações que considerarmos oportunas e mobilizando a comunidade para reagir ao que consideramos ser uma desonestidade, que nos volta a colocar numa situação de perigosidade absolutamente inaceitável", concluiu.